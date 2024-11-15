Глава администрации Первомайского района сообщила, что покидает пост

15.11.2024 | 18:24

Глава администрации Первомайского района Пензы Лидия Белякова покидает свой пост. Об этом она сообщила в пятницу, 15 ноября.

Муниципальная служба чиновницы длилась 37 лет. К обязанностям главы администрации Первомайского района она приступила в 2007 году, после 16 лет работы первым заместителем.

«Спасибо большое руководителям предприятий, организаций, учреждений, уличным комитетам, председателям ТСЖ и ЖСК, жителям района за совместную многолетнюю плодотворную работу, за понимание и поддержку на протяжении всей моей работы.

Желаю всем коллективам, жителям района крепкого здоровья, благополучия во всех делах!», - отметила Лидия Белякова.

Накануне сообщения об уходе она получила орден «За заслуги перед Пензенской областью» II степени.