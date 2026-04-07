Губернатор поблагодарил Валентину Матвиенко за поддержку региона

Во вторник, 7 апреля, губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях поздравил председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко с днем рождения и поблагодарил ее за постоянную поддержку региона.

«Считаю огромной удачей, что мне довелось в течение нескольких лет работать под ее началом в Совете Федерации, а сейчас при ее внимании и поддержке развивать Пензенскую область», - подчеркнул он.

По словам губернатора, благодаря содействию Валентины Матвиенко в Пензе построили новый корпус онкодиспансера, в селах Большой Вьяс и Засечное - современные школы, одна из которых является самой большой в ПФО.

«По федеральной программе, инициированной Валентиной Ивановной, мы получили возможность модернизировать загородные лагеря и увеличить число мест для отдыха и оздоровления детей. Также она поддержала наш проект по комплексной реабилитации ветеранов СВО «Сурское мужество», первый подобный в России. Совет Федерации изучит пензенские наработки», - рассказал Олег Мельниченко.

Губернатор от имени жителей региона поздравил председателя Совета Федерации РФ с днем рождения и пожелал ей здоровья, сил и энергии для новых свершений на благо Родины.

«В мае состоятся Дни Пензенской области в Совете Федерации. Доложу Валентине Ивановне о проделанной работе, наших новых достижениях и дальнейших планах. Спасибо за доверие, мы не подведем!» - подытожил Олег Мельниченко.