20% пензенских семей решаются на рождение 3-го и последующего ребенка

В четверг, 9 апреля, губернатор Олег Мельниченко поприветствовал участниц стартовавшего в Пензе межрегионального форума «Мир. Женщина. Семья».

«Национальная задача, которую выполняет Пензенская область, - социальная поддержка женщин и семей с детьми. Ввели для них выплаты и компенсации, поддерживаем желание открыть свое дело - каждый четвертый социальный контракт в регионе заключен многодетной семьей. С 1 июня начнем выплату регионального семейного капитала при рождении второго ребенка.

Идем в верном направлении - с 2021 года как минимум 20% пензенских семей ежегодно решаются на рождение третьего и последующего ребенка», - написал губернатор в своем канале в МАХ.

По его словам, общественная активность жительниц региона растет: иногда они сами предлагают меры поддержки. За 5 лет количество участниц женского движения Пензенской области увеличилось до 5 000.

«Инициативы женщин - наша опора, а их выбор в пользу семьи и материнства - наше будущее!» - подчеркнул Олег Мельниченко.

Участие в форуме «Мир. Женщина. Семья» принимают жительницы Пензенской, Нижегородской и Ульяновской областей, Мордовии, а также гостьи из Беларуси. Вместе они обсудят вопросы самореализации женщины и ее роль в экономике и демографии.