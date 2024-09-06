В Пензе два кандидата по одному округу выясняли отношения в суде

06.09.2024 | 15:53

Октябрьский суд отказался отменить регистрацию одного из кандидатов в депутаты Пензенской городской думы VIII созыва. С иском обратился другой кандидат по тому же округу.

По мнению истца, соперник, будучи генеральным директором организации, не вправе использовать преимущества своего должностного положения при проведении избирательной кампании. Кроме того, ему запрещены агитационные выступления в период кампании при проведении любого публичного мероприятия, организуемого государственными или муниципальными органами. Но 20, 26, 31 июля и 1, 7, 15, 22 августа кандидат участвовал в мероприятиях во дворах многоквартирных домов Октябрьского района.

Истец указал, что ведущий праздников представлял его оппонента как кандидата в депутаты и это способствовало созданию положительного отношения к нему у присутствовавших.

Еще одним доводом стала информация о празднике во дворе, размещенная в соцсетях 23 августа. На мероприятии ответчик организовал варку яблочного варенья. Второй кандидат посчитал это подкупом избирателей.

«Также при проведении праздника использовался автотранспорт организации, в которой ответчик является директором; на пензенских телеканалах показаны сюжеты, где он решал вопросы с подъездными путями», - перечислили дополнительные претензии истца в суде.

Суд не согласился с его мнением. Выступления на праздниках двора и в сюжетах телеканала не касались выборов: кандидат не озвучивал свои планы, не призывал голосовать за себя (не приведено доказательств обратного). Наличие на фотографиях автотранспорта предприятия, которым руководит ответчик, не позволяет сделать вывод, что он использовался в агитационной кампании. На скриншотах со страницы кандидата в соцсети, где есть информация о проведении праздников двора, нет признаков агитации и упоминания о выборах.

«В суде были допрошены свидетели, однако из их показаний не следует, что ответчик представлялся присутствующим в качестве кандидата в депутаты и просил голосовать за него или голосовать против другого кандидата», - пояснили в суде.

Довод о подкупе избирателей признали несостоятельным: факт не установлен.

Суд не удовлетворил иск и не стал отменять регистрацию кандидата. Жалобу на это решение апелляционная инстанция также оставила без удовлетворения.