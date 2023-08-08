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Политика

Ольгу Лапшину избрали главой Лопатинского района

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Во вторник, 8 августа, Ольгу Лапшину избрали главой Лопатинского района Пензенской области. Депутаты собрания представителей пятого созыва поддержали ее кандидатуру единогласно.

Ольга Лапшина была главой администрации Лопатинского района с января 2022 года. Ранее, с декабря 2021-го, она числилась исполняющей обязанности главы. Тогда руководителя района Ришата Алтынбаева назначили и. о. министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, а Лапшину, которая была первым заместителем, повысили.

В Пензенской области проходит реформа органов местного самоуправления, призванная ликвидировать двуглавие. Она затронет 25 районов.

Избрание уже прошло в Неверкинском районе, главой которого стал Юрий Моисеев, Камешкирском (Ольга Белянина), Никольском (Людмила Линина), Башмаковском (Тамара Павлуткина), Белинском (Сергей Сорокин), Вадинском (Михаил Буслаев), Земетчинском (Николай Итальянцев), Бессоновском (Александр Воронков), Лунинском (Алексей Атясов), Спасском (Юрий Ахрамеев), Пачелмском (Александр Пушкарев), Шемышейском (Александр Власкин), Тамалинском (Владимир Васильев), Бековском (Светлана Кудаченкова), Малосердобинском (Иван Кирюхин), Пензенском (Игорь Белов), Сердобском (Александр Бедикин) и Колышлейском (Михаил Максимов).

До этого от двуглавой системы управления отказались в Пензе, за переименование должности руководителя проголосовали также в Кузнецке.

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Источник — фото lopatino.pnzreg.ru
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