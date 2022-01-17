Названо имя нового главы администрации Лопатинского района

Названо имя нового главы администрации Лопатинского района
Главой администрации Лопатинского района стала Ольга Лапшина. Такое решение было принято в понедельник, 17 января, во время сессии местного собрания представителей.

Лапшина одержала победу в конкурсе на замещение должности муниципальной службы, ее кандидатуру поддержали единогласно, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

С 1999 года и до декабря 2021-го администрацией руководил Ришат Алтынбаев. Его назначили и. о. министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

С 23 декабря Ольга Лапшина, являвшаяся ранее первым заместителем главы района и курировавшая социальные вопросы, исполняла обязанности главы.

