Николай Итальянцев назначен главой Земетчинского района

25.07.2023 | 22:00

Николай Итальянцев стал главой Земетчинского района. Конкурс по отбору кандидатур на эту должность состоялся во вторник, 25 июля.

Депутаты местного Собрания представителей выбрали его единогласно.

«Глава Земетчинского района, согласно уставу района, является высшим должностным лицом муниципального образования, наделен собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и возглавляет администрацию», - уточняется на официальном сайте органа местного самоуправления.

Николай Итальянцев возглавлял администрацию на протяжении нескольких лет, в декабре 2022 года был переизбран на тот же пост.

Сейчас в Пензенской области проходит реформа органов местного самоуправления, призванная ликвидировать двуглавие. Она затронет 25 районов.

Переизбрание уже прошло в Неверкинском, главой которого стал Юрий Моисеев, Камешкирском (Ольга Белянина), Никольском (Людмила Линина), Башмаковском (Тамара Павлуткина), Белинском (Сергей Сорокин) и Вадинском (Михаил Буслаев) районах.