Супиков вошел в правление отделения Всемирного русского народного собора

19.04.2023 | 17:06

В среду, 19 апреля, в духовно-просветительском центре при Спасском кафедральном соборе состоялось учредительное собрание регионального отделения международной общественной организации «Всемирный русский народный собор». В мероприятии принял участие председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков.

«В наше сложное время люди откликаются на нужды ближних, переселенцев, детей, военнослужащих. Мы должны подхватить эту волну стремления послужить Родине и обратить во благо нашего большого и многонационального Отечества, внести свою лепту в общее благое дело», - обратился к собравшимся митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Участники встречи единогласно поддержали создание областного отделения организации «Всемирный русский народный собор». Были избраны члены правления и руководитель секретариата.

Сопредседателями правления стали владыка Серафим, Вадим Супиков и первый заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

Почетный гость, заместитель главы ВРНС Константин Малофеев, обратился к пензенцам с призывом принять личное участие в создании новых смыслов и идей, которые будут вынесены на собор в ноябре 2023 года.

«Ни одна либеральная концепция развития России не сбылась. Теперь наше будущее пишем мы - русский народ, который не собирается никуда уезжать. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла был написан образ России-2050. Уверен, он будет близок каждому», - заявил Константин Малофеев.

Вадим Супиков поблагодарил учредителей за оказанное высокое доверие и подчеркнул значимость деятельности собора в противостоянии коллективному Западу, определив «безусловными приоритетами и критически необходимыми условиями достижения суверенитета и национальных целей во имя будущего нашей великой страны» единство многонационального народа России, его идентичность, веру и верность идеалам.

«В ответ на распространение либеральных идей, в противовес тому секулярному образцу, по которому перекраивается западноевропейское общество, мы следуем заповедям наших предков. Для нас невозможна происходящая подмена ключевых понятий», - отметил спикер регионального парламента.