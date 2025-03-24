Вадим Супиков помог пензенцам расчистить участок на ул. Кошевого

24.03.2025 | 16:18

Председатель Законодательного собрания Вадим Супиков в рамках депутатской деятельности помог жителям улицы Кошевого в Пензе решить проблему, которая беспокоила их несколько месяцев.

Во время приема граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева к спикеру Заксобра обратилась жительница его избирательного округа, глава уличного комитета Елена Буренчева.

Она рассказала, что на улице Кошевого несколько месяцев назад спилили, но не убрали аварийные деревья. Пензячка попросила помощи в расчистке участка для дальнейшего благоустройства придомовых территорий.

При поддержке Вадима Супикова совместно с администрацией Железнодорожного района Пензы работы по измельчению и вывозу спиленных деревьев были проведены.