Вадим Супиков поздравил пензенцев с Масленицей

02.03.2025 | 17:01

В воскресенье, 2 марта, губернатор Олег Мельниченко и председатель регионального Законодательного собрания Вадим Супиков поздравили пензенцев с Масленицей.

Для праздника «Проводы зимы» подготовили насыщенную программу: спортивные и творческие конкурсы, игры и забавы, ярмарку. Гости мероприятия отведали блинов с горячим чаем.

Веселую атмосферу Масленицы создавали скоморохи, зазывавшие на аттракционы. Детям и взрослым показали театрализованное представление. Состоялась церемония награждения молодых людей, покоривших столб - «заманиху», а также победителей смотра-конкурса на лучший костюм.

Выступая перед собравшимися, Олег Мельниченко подчеркнул, что вместе с зимой уходит сумрачное настроение, приходит радостное, весеннее. Глава региона пожелал пензенцам здоровья, счастья, любви.

«Масленица - один из самых любимых народных праздников, который пришел к нам из глубины веков от наших предков-славян. Мы бережно сохраняем его традиции, отмечаем дома, в кругу семьи и вот уже 25 лет собираемся вместе, чтобы всем миром, с детьми, внуками, друзьями и соседями проводить зиму», - отметил Вадим Супиков.

Парламентарий предложил гостям праздника от души повеселиться, зарядиться положительными эмоциями и энергией.

«Крепчайшего вам здоровья, мира и добра, пусть в ваших семьях царят любовь и согласие! Давайте простим друг другу все обиды и с чистым сердцем вступим в Великий пост», - выразил пожелание Вадим Супиков.

Он поблагодарил организаторов мероприятия, всех, кто обеспечивает порядок и безопасность на нем, директора школы № 47, на территории которой проходил праздник, Елену Кубынину и руководителя Центра развития творчества детей и юношества № 2 Светлану Макарову.

Ярким завершением народного гулянья стало символическое прощание с уходящей зимой – сожжение соломенного чучела Масленицы.