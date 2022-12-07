Вадим Супиков работает в составе комиссии Совета законодателей РФ

07.12.2022 | 18:15

Во вторник, 6 декабря, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков принял участие в заседании комиссии по проблемам международного сотрудничества при Федеральном Собрании РФ.

На встрече собравшиеся подвели итоги работы комиссии за 2022 год, обсудили перспективные направления деятельности в 2023-м.

«Главной темой повестки стали приоритеты развития международных связей субъектов Российской Федерации в условиях новой геополитической ситуации. Особо отмечены усилия по дальнейшему налаживанию сотрудничества с дружественными странами, в том числе исламскими, а также государствами Азиатско-Тихоокеанского региона», - сообщили в пресс-службе регионального Заксобра.

Участники дискуссии отметили, что в современных условиях необходимы новые формы и механизмы международного сотрудничества, включая формат незападных интеграционных объединений, следует находить возможности переориентироваться на новые векторы партнерского взаимодействия, пересмотреть географию экономических и культурных связей, усилить сотрудничество с дружественными нам странами.

8 декабря Вадим Супиков будет участвовать в заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ. На нем выступят председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.