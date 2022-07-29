Сергей Волков покинул кресло заммэра Пензы и стал главой района

29.07.2022 | 12:56

Сергей Волков, занимавший пост заместителя главы администрации Пензы по социальной политике и развитию местного самоуправления, перешел на новое место работы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, он назначен на должность руководителя администрации Ленинского района.

Ранее эту структуру возглавляла Надежда Москвитина, однако 31 мая она уволилась. В Пензе объявили конкурс среди желающих возглавить орган местного самоуправления.

Теперь руководить администрацией будет Сергей Волков. Его первым рабочим днем в новой должности стала пятница, 29 июля.

Таким образом, у мэра Пензы Александра Басенко остались четыре заместителя: Олег Денисов, Павел Якунин, Роман Поликарпов и Ярослав Щигорев, назначенный в июне.

«В настоящее время обязанности замглавы администрации города по социальной политике и развитию местного самоуправления исполняет Олег Денисов, первый заместитель главы администрации Пензы», - уточнили в пресс-службе.