Политика

Сергей Волков покинул кресло заммэра Пензы и стал главой района

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Сергей Волков, занимавший пост заместителя главы администрации Пензы по социальной политике и развитию местного самоуправления, перешел на новое место работы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, он назначен на должность руководителя администрации Ленинского района.

Ранее эту структуру возглавляла Надежда Москвитина, однако 31 мая она уволилась. В Пензе объявили конкурс среди желающих возглавить орган местного самоуправления.

Теперь руководить администрацией будет Сергей Волков. Его первым рабочим днем в новой должности стала пятница, 29 июля.

Таким образом, у мэра Пензы Александра Басенко остались четыре заместителя: Олег Денисов, Павел Якунин, Роман Поликарпов и Ярослав Щигорев, назначенный в июне.

«В настоящее время обязанности замглавы администрации города по социальной политике и развитию местного самоуправления исполняет Олег Денисов, первый заместитель главы администрации Пензы», - уточнили в пресс-службе.

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Гость||

тассуют как крапленные карты

Гость||

Ну может хоть немного порядок в районе наведет

Гость||

Какая честная харя.

Гость||

Замечательный управленец. Удачи, Сергей Владимирович.

Гость||

В борделе надо менять девочек, а не кровати двигать...

Гость||

Гость писал(a):

порядок в районе наведет
Как в экономике, будучи министром.

Гость||

Гость писал(a):

Удачи, Сергей Владимирович.
и тебе, коричневый нос))

Гость||

Старый больной человек

Гость||

Очередной жульен.

Гость||

Гость писал(a):

Очередной жульен.
с болшим стажем

Гость||

Скатертью дорожка

Гость||

Вот это харя!

Гость||

Александр Сергеевич Волков в Окт администрации- однофамилец?

Гость||

Осталось всего четыре заместителя! Беда! Что с таким штатом делать?

Гость||

А сколько годков- то новенькому главе? Чай в самом соку, чтоб с нуля начинать новую для него должность?

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след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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