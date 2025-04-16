Проект «Герои ПенZенского края»: первый этап отбора завершен

16.04.2025 | 10:47

15 апреля завершился первый этап конкурсного отбора на участие в региональном кадровом проекте «Герои ПенZенского края». Заявки подали более 370 военнослужащих, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«В следующем этапе их ждут онлайн-тестирование и собеседования, которые будут проводиться экспертами института регионального развития. Желаю всем удачи!» - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях 16 апреля.

Регистрация участников программы шла с 10 марта на сайте института регионального развития. Требования к кандидатам были следующими: гражданство РФ, проживание на территории Пензенской области, высшее образование, опыт управленческой деятельности (в том числе в гражданской сфере), участие в специальной военной операции, отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости.

По итогам этапов регистрации, тестирования и собеседования будет сформирован список участников, показавших наилучшие результаты в части управленческого опыта, управленческого потенциала и военных заслуг. В него войдут не менее 35 человек, принимавших участие в СВО до момента подачи заявки, и не менее 15 - из числа действующих военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Они получат приглашения к прохождению образовательной программы.

«Эти люди станут основой нашей управленческой команды и помогут реализовать масштабные проекты, направленные на развитие родного региона», - подчеркнул Олег Мельниченко.