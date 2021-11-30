Политика

Александр Синюков остался во главе избиркома еще на пять лет

Печать

В Пензенской области утвержден новый состав региональной избирательной комиссии на период 2021-2026 годов.

«Формирование осуществляется губернатором и Законодательным собранием по предложению политических партий, общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, Избирательной комиссии Пензенской области предыдущего состава, ЦИК России. Всего в состав комиссии входят 14 членов с правом решающего голоса», - сообщили в региональном избиркоме.

Семерых человек постановлением от 19 ноября утвердил председатель Заксобра Валерий Лидин, столько же постановлением от 29 ноября - Олег Мельниченко.

Председательствовать продолжит Александр Синюков (его кандидатуру рекомендовал ЦИК, на этом посту он с 2016 года), его заместителем остался Алексей Климухин (от «Единой России»).

Также в состав вошли: Анатолий Ведяшев (от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»), Владимир Гурьянов (от КПРФ), Александр Мурнин (от ЛДПР), Александр Панцырев (от партии «Родина»), Екатерина Плахова (от Ассоциации юристов России), Александр Вахромов (от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду»), Галина Кичевая (от Федерации профсоюзов Пензенской области), Александр Носачевский (от партии «Новые люди»), Татьяна Рожкова (от ЦИК), Дмитрий Пышкин и Анна Тимофеева (оба по предложению Избирательной комиссии Пензенской области), Андрей Сафронов (по предложению Собрания представителей Мокшанского района).

Только один из них не работает в действующем составе регионального избиркома, это Александр Носачевский. Он сменил Александра Губина. Таким образом, по большому счету речь идет о переназначении членов комиссии, которое потребовалось в связи с истечением срока полномочий.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

А что там по итогу с голосованием в Бессоновке? Кто наказан?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|30.11.2021 13:35|

А что там по итогу с голосованием в Бессоновке? Кто наказан?

Все получили почётные грамоты, благодарственные письма с вручением значительных сумм денежных премий. Ну и плюс всевозможные мыслимые и немыслимые льготы.

Гость||

Это он тут всегда пишет "мы голосовали за это"?

Гость||

Вперед ногами уйдет с поста.Нельзя его увольнять,только если сажать.

Гость||

вот у них работка, целый год в носу ковыряют и только раз в год недели две потусуются и в кассу!

Гость||

Что хочешь нарисует.Знатный фокусник.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|30.11.2021 13:52|

Что хочешь нарисует.Знатный фокусник.

Так его может для цирка берегут?

Гость||

Кто бы сомневался , но место ему в тюрьме! Переназначением Синюкова власть полностью обесценила свою победу и признает что и дальше будет массовая Бессоновка 3.0, 4.0, 5.0 и т.д. В Европе попался на таком пошел вон , а у нас .....

Гость||

зачем нужна эта должность, отмените пожалуйста все выборы что бы не было больше позора как в Бессоновке и почих о которых все говорят

Гость||

у меня больше нет и не будет доверия к выборам, лишь осадок в душе связанный с призывами делать это от офицальных лиц, контор итп

Гость||

Сидеть должен обязательно.И очень долго.

Гость||

У Синюкова в кругах жуликов и воров погоняло "Художник".

Гость||

Наверняка Чуров ему завидует.

Гость||

смысл невижу в этой комиссии, зачем она вообще нужна? какие цифры объявят по телеку, те значит и будут. люди в большинстве своем не против что бы путин и дальше вписывал себя в историю россии. всем уже даже интересно становится чего он еще отчебучет.

Гость||

Придут другие сядет за "фокусы".

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте