Александр Синюков остался во главе избиркома еще на пять лет

30.11.2021 | 13:13

В Пензенской области утвержден новый состав региональной избирательной комиссии на период 2021-2026 годов.

«Формирование осуществляется губернатором и Законодательным собранием по предложению политических партий, общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, Избирательной комиссии Пензенской области предыдущего состава, ЦИК России. Всего в состав комиссии входят 14 членов с правом решающего голоса», - сообщили в региональном избиркоме.

Семерых человек постановлением от 19 ноября утвердил председатель Заксобра Валерий Лидин, столько же постановлением от 29 ноября - Олег Мельниченко.

Председательствовать продолжит Александр Синюков (его кандидатуру рекомендовал ЦИК, на этом посту он с 2016 года), его заместителем остался Алексей Климухин (от «Единой России»).

Также в состав вошли: Анатолий Ведяшев (от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»), Владимир Гурьянов (от КПРФ), Александр Мурнин (от ЛДПР), Александр Панцырев (от партии «Родина»), Екатерина Плахова (от Ассоциации юристов России), Александр Вахромов (от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду»), Галина Кичевая (от Федерации профсоюзов Пензенской области), Александр Носачевский (от партии «Новые люди»), Татьяна Рожкова (от ЦИК), Дмитрий Пышкин и Анна Тимофеева (оба по предложению Избирательной комиссии Пензенской области), Андрей Сафронов (по предложению Собрания представителей Мокшанского района).

Только один из них не работает в действующем составе регионального избиркома, это Александр Носачевский. Он сменил Александра Губина. Таким образом, по большому счету речь идет о переназначении членов комиссии, которое потребовалось в связи с истечением срока полномочий.