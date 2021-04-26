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Политика

Врио губернатора Олег Мельниченко объявил о новых назначениях

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В понедельник, 26 апреля, стало известно о новых назначениях в региональном правительстве. О них на оперативном совещании сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.

Так, начальником управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений стал Николай Лукичев. Ранее эту должность занимал Михаил Салмин.

«Большое количество нарушений выявляется», - констатировал Мельниченко, уточнив, что в настоящее время региональный минфин проводит проверку, по завершении которой материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Временно исполняющим обязанности начальника управления транспорта Пензенской области назначен Сергей Балакин.

Мельниченко отметил, что недовольных транспортной отраслью много, поэтому работа предстоит большая.

Третье назначение - врио замначальника регионального управления ЖКХ и ГЗН. Им стал Михаил Кудимов.

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Гость||

Постановления нового губернатора о запрете вывоза мусора ночью не выполняют.Сегодня у дома 27-б 8 мартра мусорная машина гремела в 2 часа ночи.

Гость||

А Салмина куда переназначили ?

Гость||

салмину давно пора было уйти самому а не ждать пока пинка губернатор даст.

Гость||

Перспективы политических и экономических реформ в России спустя 20 лет правления президента Владимира Путина близки к нулю, считает Михаил Ходорковский. По его словам, нынешнее положение вещей угрожает благополучию россиян и «бросает тень на привлекательность России в глазах инвесторов».

Как пишет Financial Times, политик отметил, что в отношениях РФ с Западой сейчас «полностью отсутствует доверие», а это грозит политическими просчетами, которые могут привести к конфликту. По его мнению, Путин хочет быть полноценным игроком в мировой геополитике, но состояние экономики и общества в стране не дает такой возможности.

«Все могло бы быть иначе, если бы существовала реальная перспектива политических перемен. Но режим Путина в его нынешнем состоянии не готов к реформам. Его законы полностью исключают возможность смены властных структур путем выборов», — отмечается в статье.

Ходорковский предположил, что власти «намеренно удерживают уровень доходов в пределах, когда люди полностью зависимы и перебиваются от зарплаты к зарплате». Такая стратегия снижает темпы экономического роста, но помогает «сохранить политический статус-кво».

Позитивным изменениям мешает то, что «многие государственные расходы непродуктивны», а власти удерживают инвестиции, необходимые для модернизации экономики. Целью такой политики Ходорковский видит «воровство, самообогащение и накапливание резервов» на случай разрыва отношений с западными странами.

Другая причина — западные санкции, ограничивающие приток инвестиций и технологий в Россию, равно как и участие в экономике иностранных специалистов.

В целом, считает политик, в России при нынешней власти «можно достичь финансового успеха и удержать его, только согласившись участвовать в коррупции или став агентом политики Кремля».

Гость||

Гость писал(a):

Сегодня у дома 27-б 8 мартра мусорная машина гремела в 2 часа ночи.
В дерьме зарастешь, не спится, вставь беруши, дурью мучаешься.

Гость||

Гость писал(a):

Целью такой политики Ходорковский видит «воровство,
Это который сам вор и отсидел 7 лет?

Гость||

Гость писал(a):

Сегодня у дома 27-б 8 мартра мусорная машина гремела в 2 часа ночи.

В дерьме зарастешь, не спится, вставь беруши, дурью мучаешься.

Убирай мусор и не воняй,не хочешь работать нормально,вали на другую.Тебе деньги платят,А "Закон о тишине с 23 до 7 утра" не действуе в Пензе вероятнее всего из-за коррупционных схем.

Гость||

Гость писал(a):

Убирай мусор и не воняй
Ну укуси теперь себя за зад, или рогами в стену упрись!

Гость||

Гость писал(a):

Это который сам вор и отсидел 7 лет?
И вор, и сидел. А сказал правду. Попробуй опровергни.

Гость||

Вор всё знает изнутри, факт, своих видит сразу, да и без него уже все это ясно, даже дедАм, которые обычно верят власти.

Имя: Гость
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