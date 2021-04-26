Врио губернатора Олег Мельниченко объявил о новых назначениях

В понедельник, 26 апреля, стало известно о новых назначениях в региональном правительстве. О них на оперативном совещании сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.
Так, начальником управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений стал Николай Лукичев. Ранее эту должность занимал Михаил Салмин.
«Большое количество нарушений выявляется», - констатировал Мельниченко, уточнив, что в настоящее время региональный минфин проводит проверку, по завершении которой материалы будут переданы в правоохранительные органы.
Временно исполняющим обязанности начальника управления транспорта Пензенской области назначен Сергей Балакин.
Мельниченко отметил, что недовольных транспортной отраслью много, поэтому работа предстоит большая.
Третье назначение - врио замначальника регионального управления ЖКХ и ГЗН. Им стал Михаил Кудимов.
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