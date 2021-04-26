Врио губернатора Олег Мельниченко объявил о новых назначениях

26.04.2021 | 09:19

В понедельник, 26 апреля, стало известно о новых назначениях в региональном правительстве. О них на оперативном совещании сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.

Так, начальником управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений стал Николай Лукичев. Ранее эту должность занимал Михаил Салмин.

«Большое количество нарушений выявляется», - констатировал Мельниченко, уточнив, что в настоящее время региональный минфин проводит проверку, по завершении которой материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Временно исполняющим обязанности начальника управления транспорта Пензенской области назначен Сергей Балакин.

Мельниченко отметил, что недовольных транспортной отраслью много, поэтому работа предстоит большая.

Третье назначение - врио замначальника регионального управления ЖКХ и ГЗН. Им стал Михаил Кудимов.