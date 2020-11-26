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Политика

В области анонсировали оглашение нового состава правительства

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В Пензенской области будет утвержден новый состав правительства. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в четверг, 26 ноября.

«В понедельник, 30 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев огласит состав регионального кабинета министров», - написала она в личном телеграм-канале.

Новый состав правительства региона должен быть сформирован в связи с проведением выборов губернатора, состоявшихся 13 сентября. После того как Белозерцева переизбрали на новый срок и он принял присягу, должности всех высокопоставленных чиновников стали писаться с приставкой «врио».

Уже известно, что председателем правительства останется Николай Симонов. Законодательное собрание утвердило его кандидатуру, выдвинутую Белозерцевым.

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Гость||

Заголовок не вяжется с цитируемым в тексте официальным сообщением. Губер огласит состав, а не новый состав. Это правительство будет новым - формально, а в составе мы рискуем увидеть те же самые ро... лица.

Гость||

Свежи? Аль всё те жи?

Гость||

Лучше поздно, чем никогда. Скорей всего ничего нового, те же старые потребители бюджета. Надоели они, но их оставит.

Гость||

Ха-ха, оглашенные - в точку

Гость||

Главное чтобы Дина Черемушкина не перепутала состав ковидно-упокоенных и оглашенных. Нехорошо ведь получится.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в связи с проведением выборов губернатора, состоявшихся 13 сентября.
а как Оля и Лариса и Володя тоже старались на избирательном участке школы 67 бессоновке во время голосовалок ну так настарались аж до вуд.

Гость||

Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению.(с)

Имя: Гость
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