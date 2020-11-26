В области анонсировали оглашение нового состава правительства

26.11.2020 | 11:09

В Пензенской области будет утвержден новый состав правительства. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в четверг, 26 ноября.

«В понедельник, 30 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев огласит состав регионального кабинета министров», - написала она в личном телеграм-канале.

Новый состав правительства региона должен быть сформирован в связи с проведением выборов губернатора, состоявшихся 13 сентября. После того как Белозерцева переизбрали на новый срок и он принял присягу, должности всех высокопоставленных чиновников стали писаться с приставкой «врио».

Уже известно, что председателем правительства останется Николай Симонов. Законодательное собрание утвердило его кандидатуру, выдвинутую Белозерцевым.