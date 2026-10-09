В Заксобре не планируют менять размер компенсации для депутатов

Политика

В Заксобре не планируют менять размер компенсации для депутатов
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На ближайшей сессии Законодательного собрания Пензенской области 16 октября депутатам предстоит установить на 2027 год сумму компенсационной выплаты, которую они будут получать для покрытия расходов при осуществлении полномочий.

Предполагается, что с 1 января размер выплаты не изменится, народным избранникам по-прежнему станут компенсировать не более 10 000 рублей ежемесячно.

Деньги перечисляются 1 раз в квартал на основании документов, которые обязан представить депутат:

- договора аренды, договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг;

- счетов-фактур;

- товарных накладных;

- актов выполненных работ (оказанных услуг);

- товарных или кассовых чеков, приходных кассовых ордеров, платежных поручений.

Размер выплаты не меняется с 2020 года, до этого она составляла 5 000 рублей.

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