В Заксобре не планируют менять размер компенсации для депутатов

На ближайшей сессии Законодательного собрания Пензенской области 16 октября депутатам предстоит установить на 2027 год сумму компенсационной выплаты, которую они будут получать для покрытия расходов при осуществлении полномочий.
Предполагается, что с 1 января размер выплаты не изменится, народным избранникам по-прежнему станут компенсировать не более 10 000 рублей ежемесячно.
Деньги перечисляются 1 раз в квартал на основании документов, которые обязан представить депутат:
- договора аренды, договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг;
- счетов-фактур;
- товарных накладных;
- актов выполненных работ (оказанных услуг);
- товарных или кассовых чеков, приходных кассовых ордеров, платежных поручений.
Размер выплаты не меняется с 2020 года, до этого она составляла 5 000 рублей.