Наталья Шаролапова назначена и. о. директора ТФОМС

И. о. директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области назначена Наталья Шаролапова. Во вторник, 13 октября, врио министра здравоохранения Вячеслав Космачев представил ее коллективу.

«Соответствующее кадровое решение утверждено распоряжением правительства Пензенской области.

До назначения Наталья Александровна возглавляла Министерство финансов Белгородской области, где руководила работой ведомства в сфере финансовой политики и управления региональными финансами», - сообщили в ТФОМС.

До переезда в Белгородскую область Наталья Шаролапова работала в Заречном. Она была главным специалистом департамента образования, главным специалистом, а потом советником финансового управления, начальником бюджетного отдела, с 2014 года - начальником Финансового управления г. Заречного.

В июле 2021 года Наталья Шаролапова пришла в правительство Белгородской области - сначала как советник Вячеслава Гладкова, бывшего мэра Заречного, который с конца 2020 по май 2026 года руководил регионом.

До Натальи Шаролаповой ТФОМС долгие годы возглавляла Елена Аксенова. С весны 2026 года и. о. директора была Елена Казанцева.