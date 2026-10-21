В Пензе задержали экс-руководителей гордумы и «Пензгорстройзаказчика»

В среду, 21 октября, в федеральных СМИ появилась информация о задержании в рамках расследования уголовного дела бывшего председателя Пензенской городской думы Дениса Соболева и бывшего директора АО «Пензгорстройзаказчик» Ивана Николаева.

В пензенских правоохранительных органах ситуацию не комментируют.

Денис Соболев был председателем гордумы с сентября 2024 года: за него проголосовали депутаты 8-го созыва на первой сессии. Других претендентов на должность не нашлось.

27 февраля 2026 года стало известно, что Соболев покинул пост. Причину его ухода не назвали. «В связи с поступившим заявлением» - была озвучена такая формулировка. Тогда же прекратили его полномочия как депутата.

Иван Николаев, депутат регионального Законодательного собрания, руководил АО «Пензгорстройзаказчик» с 2021 года. 16 декабря 2025-го он оставил пост генерального директора, причина не называлась. После этого губернатор поручил Счетной палате Пензенской области провести проверку АО «Пензгорстройзаказчик». В зону внимания специалистов попал период работы организации с 2022 по 2025 годы.

Учредитель АО «Пензгорстройзаказчик» - городская администрация. Оно было создано в феврале 2019 года путем акционирования одноименного муниципального унитарного предприятия.

В 2025 году в городской думе лишали права выступать депутата Елену Падалкину - она критиковала деятельность АО «Пензгорстройзаказчик». За организацию тогда вступились депутат Алексей Савичев и председатель гордумы Денис Соболев. Последний, в частности, сказал: «Речь идет о деятельности муниципального предприятия, причем одного из немногих, а может быть, единственного, которое приносит серьезный доход в бюджет Пензы: по итогам 2024 года - более 60 млн рублей... Когда мы на основании разговоров, не подтвержденных ничем, если я правильно услышал, делаем некие выводы и ставим под сомнение репутацию организации муниципальной, которая приносит прибыль в бюджет Пензы, о котором все пекутся, подобные вещи, разговоры, информация наносят прямой ущерб деловой репутации организации нашей с вами. Муниципальной, которая может из-за этого понести ущерб финансовый, а вслед за ней финансовый ущерб понесет город Пенза. Чтобы употреблять выражения «бандитские методы», «хамское отношение», у вас должны быть веские основания».