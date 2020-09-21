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Политика

Иван Белозерцев вступил в должность губернатора Пензенской области

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В понедельник, 21 сентября, в драматическом театре состоялась торжественная церемония вступления Ивана Белозерцева в должность губернатора Пензенской области.

Мероприятие началось с внесения на сцену Государственного флага Российской Федерации и флага Пензенской области, Конституции РФ, Устава Пензенской области и должностного знака губернатора Пензенской области.

Церемонию инаугурации открыл председатель регионального Законодательного собрания Валерий Лидин.

«13 сентября, в единый день голосования, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права губернатором Пензенской области избран Иван Александрович Белозерцев. Поддержка наших избирателей - это достойная оценка социально-экономического развития нашего региона. Наша Пензенская область занимает лидирующие позиции по отдельным отраслям народного хозяйства в Приволжском федеральном округе и в Российской Федерации. Это результат грамотной, продуманной инвестиционной политики и объединения усилий органов власти и гражданского общества», - подчеркнул он.

В соответствии с Уставом Пензенской области Иван Белозерцев принял присягу.

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Пензенской области добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав и законы Пензенской области, верно служить народу», - произнес он, после чего прозвучал Гимн России.

Со вступлением в должность Ивана Белозерцева поздравил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев. Он зачитал приветствие от имени полпреда Игоря Комарова:

«Победа на выборах показала, что жители доверяют вам и поддерживают работу вашей команды по социально-экономическому развитию Пензенской области. Эта победа - большая ответственность. Люди рассчитывают на профессиональные и взвешенные решения, которые приведут к реальному улучшению их жизни.

В Пензенской области успешно работают предприятия обрабатывающей сферы, промышленные компании, регион традиционно лидирует в ПФО по объему производства сельскохозяйственной продукции. Пензенцы по праву гордятся своей малой родиной, область динамично развивается. Главная задача сейчас - консолидировать силы и продолжить те проекты, которые повысят качество жизни людей.

Президент РФ Владимир Владимирович Путин поставил масштабные задачи: стабилизация экономики и промышленности, повышение занятости, реализация национальных проектов, национальных целей развития страны. Необходимо обратить внимание также на формирование комфортной городской среды и повышение качества жилищного строительства. Убежден, что ваш опыт, знание Пензенской области, профессионализм и работоспособность позволят вам и вашей команде добиться значительных результатов».

В адрес Ивана Белозерцева поступили поздравления от Совета Федерации РФ, Госдумы РФ, Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств страны, а также руководителей субъектов России.

«Я сегодня искренне рад поздравить уважаемого Ивана Александровича с очень важным этапом - с вступлением в должность. Убедительный результат на выборах - это, конечно, подтверждение тому, что и выбранный курс развития региона поддерживается людьми, и результаты есть, есть что предъявить людям за эти годы работы. Многое из того, что делает Иван Александрович здесь, мы берем на вооружение. Я направлял неоднократно своих специалистов, министерства, чтобы посмотреть и улучшить практики региона по различным направлениям. Иван Александрович, у вас есть чему поучиться, вы человек профессиональный, высокоэффективный. Я хотел бы отдельно отметить уважение к людям, понятность людям, отсутствие дистанции», - высказался губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков поздравил Ивана Белозерцева от лица жителей его малой родины. Он подчеркнул, что впереди - новые задачи и планы, над которыми нужно начинать работать уже с сегодняшнего дня.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим передал губернатору поздравления от патриарха Кирилла.

Каждый их тех, кто поднимался на сцену драмтеатра, желал процветания региону под руководством Ивана Белозерцева.

В ответной речи он сердечно поблагодарил всех собравшихся за участие в мероприятии.

«Я всегда ощущал и сейчас ощущаю поддержку людей, которые искренне любят наш Сурский край, которые своей деятельностью и зачастую нелегким трудом способствуют его развитию. Эта поддержка для меня очень важна», - признал Иван Белозерцев.

Он отметил, что за пять предыдущих лет регион добился хороших результатов по многим направлениям.

Так, к примеру, собственные доходы бюджета выросли более чем в полтора раза. Если в 2015 году бюджет был 41 млрд рублей, то в 2020-м он составляет 68 млрд. Это позволило увеличить почти в полтора раза объем финансирования социальной политики, реализовать многие крупные проекты в различных сферах.

По индексу промышленного производства область уверенно входит в пятерку лидеров ПФО. Правительство, депутатский корпус, администрация на местах вместе работают над созданием инвестиционной привлекательности региона. Только в 2019 году удалось привлечь в экономику региона более 90 млрд рублей.

«Пензенская область стала одним из лидеров в России по числу реализованных масштабных проектов, создано несколько тысяч новых рабочих мест как в областном центре, так и, что особенно важно, в муниципальных районах. Мы смогли вернуть в область немало жителей, которые ранее уехали на работу в Москву.

Также он перечислил высокие результаты работы в сельском хозяйстве, дорожном строительстве, сфере здравоохранения, отметил деятельность по созданию комфортной городской среды, введению в эксплуатацию новых школ и детсадов.

Губернатор пообещал сохранять такие же высокие темпы и в будущем, решать проблемы, связанные с демографией, невысокими доходами населения, коммунальной инфраструктурой, работать над повышением уровня жизни граждан.

«Хочу видеть Пензенский край успешным, современным и богатым», - подытожил он.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Па-здра-вля-ем!

Гость||

Какие темпы- бабла нет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

флага Пензенской области, Конституции РФ
Это объекты абсолютно несовместимые.

Гость||

Если послушать то что говорил Шаляпин в дни голосования то складывается впечатление что он призывал голосовать за Белозерцева.

Гость||

Гость писал(a):

Если послушать то что говорил Шаляпин в дни голосования то складывается впечатление что он призывал голосовать за Белозерцева.
ну вот все и проголосовали!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

искренне любят наш Сурский край
Вымышленный край невозможно любить.

Гость||

Добра надо желать, а там уже разберутся ...чего ...Высшие Силы не обманешь и не спрячешься никуда.

Гость||

где остановки с подогревом

Гость||

Простите. А где танк?

Гость||

Бюджет вырос?! Ха ха! В 2015 году доллар стоил 35 рублей, сегодня 76. В пересчете бюджет уменьшился на 25%.

Гость||

Шаляпин реально жирно так намекал голосовать за Белозерцева.

Гость||

Гость писал(a):

Шаляпин реально жирно так намекал голосовать за Белозерцева.
Прыщавый мгерыш, ты, как всегда, врёшь.

Гость||

Регресс продолжается..

Гость||

Гость писал(a):

Простите. А где танк?
чо его назад то не пригонят,он же теперь на ходу

Гость||

Гость писал(a):

Прыщавый мгерыш, ты, как всегда, врёшь.
Ты глухой? Внимательно слушай что говорил Шаляпин когда приходил на участок сам проголосовать.

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Имя: Гость
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