В Пензенской области сформируют новый состав правительства

22.09.2020 | 09:14

Правительство Пензенской области будет сформировано в новом составе. Однако до той поры, пока этот процесс не будет завершен, кабинет руководства региона останется прежним.

Об этом говорится в постановлении, которое в понедельник, 21 сентября, подписал губернатор Иван Белозерцев.

«Поручить правительству Пензенской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Пензенской области», - говорится в документе.

В этот же день Иван Белозерцев вступил в должность губернатора региона и принял присягу. Он поклялся добросовестно исполнять обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав и законы Пензенской области, верно служить народу.