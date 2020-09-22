В Пензенской области сформируют новый состав правительства

Правительство Пензенской области будет сформировано в новом составе. Однако до той поры, пока этот процесс не будет завершен, кабинет руководства региона останется прежним.
Об этом говорится в постановлении, которое в понедельник, 21 сентября, подписал губернатор Иван Белозерцев.
«Поручить правительству Пензенской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Пензенской области», - говорится в документе.
В этот же день Иван Белозерцев вступил в должность губернатора региона и принял присягу. Он поклялся добросовестно исполнять обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав и законы Пензенской области, верно служить народу.
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