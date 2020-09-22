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Политика

В Пензенской области сформируют новый состав правительства

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Правительство Пензенской области будет сформировано в новом составе. Однако до той поры, пока этот процесс не будет завершен, кабинет руководства региона останется прежним.

Об этом говорится в постановлении, которое в понедельник, 21 сентября, подписал губернатор Иван Белозерцев.

«Поручить правительству Пензенской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Пензенской области», - говорится в документе.

В этот же день Иван Белозерцев вступил в должность губернатора региона и принял присягу. Он поклялся добросовестно исполнять обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав и законы Пензенской области, верно служить народу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

От перемены мест слагаемых сумма не изменится.

Гость||

22.09.2020 09:30|

От перемены мест слагаемых сумма не изменится.

Кремль это устраивает. Там также формируют.

Гость||

кабинет руководства региона останется прежним. Ключевая фраза, пенсионеры и родственники-знакомые так и останутся, болото есть долото.

Гость||

Гость писал(a):

От перемены мест
Да не будут они менять места, все те же останутся! Они же его привели к успеху. Обрыдли уже.....

Гость||

Министерство здравоохранения Пензенской области давно пора обновить на 100 %.

Гость||

Есть очень хороший фильм "Любовь с привилегиями (1989)" в котором герой Тихонова говорит пророческую фразу, которая действует действительно до сих пор "-Вы все и всегда будете зависеть от нас!"

Гость||

В министерствах нужны люди с земли, из районов, которые знают ситуацию, проблемы на местах и умеют их решать. Политические назначены умеют только пыль в глаза пускать и пиариться. В конечном итоге валят работу и подставляют губернатора.

Гость||

"А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь".

И. А. Крылов

Гость||

Ой, ну переставят кровати в борделе - милые дамы-то прежние будут)

Гость||

Ага, в районах проблемы не смогли решить, приедут в область решать. Расскажите, в каком районе пробоемы решаются

Гость||

написали бы что производится ротация или рокировка кадров, было бы понятнее

Гость||

Вро меня незабудьти

Гость||

пустой звон

Имя: Гость
Комментарий:

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