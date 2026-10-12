В Кузнецке сменился начальник управления ЖКХ

Политика

В Кузнецке сменился начальник управления ЖКХ
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В Кузнецке в преддверии старта отопительного сезона для жилого фонда сменился начальник управления ЖКХ. Им стал Иван Цветков.

Информация о назначении была озвучена на совещании в городской администрации в понедельник, 12 октября.

Иван Валерьевич - в прошлом кадровый офицер, уточнили в мэрии.

«Рассчитываю, что его опыт и дисциплина помогут выстроить работу данного направления системно и эффективно», - высказался глава Кузнецка Виктор Агафонов.

Прежний руководитель управления Артем Шмотов проработал на этой должности всего пару месяцев (с июля). О причинах его ухода не сообщается. До Шмотова и. о. начальника являлась Елена Жбанова.

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