Уроженку Пензы Анну Кузнецову вновь избрали зампредом Госдумы

Уроженка Пензы Анна Кузнецова сохранила пост заместителя председателя Госдумы в новом составе нижней палаты Федерального собрания РФ.

Избрание состоялось на первом заседании ГД 9-го созыва в среду, 30 сентября.

Председателем вновь стал Вячеслав Володин. У него будет 11 замов:

- 2 первых - Иван Мельников и Ирина Яровая;

- 9 обычных - Виктория Абрамченко, Александр Бабаков, Владимир Васильев, Мария Воропаева, Алексей Гордеев, Владислав Даванков, Александр Жуков, Анна Кузнецова и Виталий Савельев.

В прошлом созыве (2021-2026 годы) Кузнецова курировала вопросы, касающиеся защиты семьи, материнства и детства.

До этого, с 2016-го по 2021-й, уроженка Пензы являлась уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка.