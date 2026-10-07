Олег Мельниченко поздравил Президента России с днем рождения

Политика

Олег Мельниченко поздравил Президента России с днем рождения
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В среду, 7 октября, губернатор Олег Мельниченко поздравил с днем рождения Президента России Владимира Путина и от имени жителей региона поблагодарил его за внимание к Пензенской области и поддержку социально значимых начинаний.

«Благодаря решениям главы государства у нас появляются новые возможности для роста экономики, модернизации инфраструктуры, повышения качества жизни людей. Сейчас перед нами стоят задачи по строительству нового аэровокзала и хирургического корпуса областного онкодиспансера. Оба этих проекта получили одобрение Президента», - написал Олег Мельниченко в соцсетях.

Губернатор подчеркнул, что Пензенская область всегда следует курсу, заданному главой государства.

«В недавней беседе с избранными главами регионов Владимир Владимирович нацелил нас на консолидацию усилий власти, бизнеса и гражданского общества. Только сообща можно решить стоящие перед страной задачи по дальнейшему укреплению суверенитета России», - отметил Олег Мельниченко.

В заключение пензенский губернатор пожелал Президенту РФ крепкого здоровья, сил и успехов во всех начинаниях на благо Отечества.

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