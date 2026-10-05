ЕР учтет поставленные президентом задачи при работе над бюджетом

«Единая Россия» в работе над федеральным бюджетом на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов будет исходить из задач, поставленных Президентом. В их числе - полное выполнение социальных обязательств государства, укрепление безопасности и реализация целей национального развития.

На первом пленарном заседании Госдумы IX созыва Владимир Путин подчеркнул необходимость раскрытия потенциала регионов: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала - всех без исключения.

«Вы представляете их жителей, многонациональный народ России, в высшем представительном органе страны - в Государственной думе, и в фокусе вашего внимания всегда должна быть задача повышения уровня и качества жизни наших граждан», - обратился к депутатам президент.

Заместитель руководителя фракции «Единой России» Евгений Ревенко заявил, что партия по поручению главы государства будет работать над раскрытием потенциала регионов. Особый акцент Владимир Путин сделал на развитии Донбасса, Новороссии, Дальнего Востока.

«Строительство ледокольного флота, судов ледового класса - огромная индустрия. Конечно, это потребует дополнительного законодательного регулирования: продления арктической ипотеки, «Арктического гектара» и так далее», - отметил Евгений Ревенко.

Как подчеркнул замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев, бюджет должен быть сбалансированным и реалистичным, опираться на реальные возможности государства, обеспечивать выполнение социальных обязательств, укрепление обороноспособности и достижение целей национального развития.

На выборах в Госдуму «Единая Россия» получила более 58% голосов и сформировала конституционное большинство - 350 мандатов. В состав фракции вошли 50 участников СВО.

Владимир Путин отметил, что партия будет следовать демократическим принципам, выстраивая диалог с коллегами из других фракций.