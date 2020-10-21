Заксобр обсудит кандидатуру председателя правительства области

21.10.2020 | 09:14

В пятницу, 23 октября, депутаты регионального парламента назовут имя председателя правительства Пензенской области.

В принципе оно уже известно: губернатор Иван Белозерцев представил на рассмотрение кандидатуру Николая Симонова, который и ранее занимал эту должность.

После выборов губернатора, состоявшихся 13 сентября, должности всех высокопоставленных чиновников стали писаться с приставкой «врио». Это связано с тем, что правительство Пензенской области должно быть сформировано в новом составе.

3 октября на пресс-конференции глава региона сообщил представителям СМИ: «Николай Симонов остается в должности председателя правительства Пензенской области. Мы с ним проработали пять лет и видим результаты в экономике, в промышленности. Я уже подписал обращение в адрес Законодательного собрания, депутаты рассмотрят его на октябрьской сессии, и я не сомневаюсь, что утвердят его в должности».

В проекте постановления, которые рассмотрят законотворцы, говорится: «Дать согласие губернатору Пензенской области на назначение Симонова Николая Петровича председателем правительства Пензенской области».

Николай Петрович Симонов родился 7 ноября 1956 года в Москве в семье служащих. В 1959-м вместе с родителями переехал в Сердобск Пензенской области.

В 1980 году окончил Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, получил квалификацию «инженер-механик и переводчик». В 1982-м, по окончании университета и службы в Советской армии, был направлен на Пензенский дизельный завод, где прошел путь от мастера механосборочного участка до руководителя предприятия.

29 октября 2015 года Николай Симонов был назначен заместителем председателя правительства Пензенской области. 20 ноября он стал председателем правительства.