В Чемодановском сельсовете досрочно прекратили полномочия депутата

Политика

В Чемодановском сельсовете досрочно прекратили полномочия депутата
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В Бессоновском районе досрочно прекращены полномочия депутата представительного органа Чемодановского сельсовета. Причина - нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Депутат совмещал работу в комитете местного самоуправления с должностью директора муниципального предприятия, учредителем которого является местная администрация. Таким образом, он находился в прямой служебной зависимости от главы администрации Чемодановского сельсовета (речь идет об определении денежного содержания предприятия, назначении выплат стимулирующего характера и др.).

На сессиях комитета местного самоуправления в свою очередь рассматривались вопросы премирования главы администрации.

Конфликт интересов выявил надзорный орган.

«Прокурор внес представление в представительный орган. По результатам его рассмотрения принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата», - сообщили в областной прокуратуре.

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