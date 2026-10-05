В Чемодановском сельсовете досрочно прекратили полномочия депутата

В Бессоновском районе досрочно прекращены полномочия депутата представительного органа Чемодановского сельсовета. Причина - нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Депутат совмещал работу в комитете местного самоуправления с должностью директора муниципального предприятия, учредителем которого является местная администрация. Таким образом, он находился в прямой служебной зависимости от главы администрации Чемодановского сельсовета (речь идет об определении денежного содержания предприятия, назначении выплат стимулирующего характера и др.).

На сессиях комитета местного самоуправления в свою очередь рассматривались вопросы премирования главы администрации.

Конфликт интересов выявил надзорный орган.

«Прокурор внес представление в представительный орган. По результатам его рассмотрения принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата», - сообщили в областной прокуратуре.