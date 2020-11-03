Названо имя председателя правительства Пензенской области

03.11.2020 | 10:15

Председателем правительства Пензенской области назначен Николай Симонов. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания региона на сессии, состоявшейся во вторник, 3 ноября.

Кандидатуру предложил глава региона Иван Белозерцев.

Врио вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина, представлявшая кандидата, напомнила его биографию и отметила высокие профессиональные и личные качества.

Ранее Николай Симонов также занимал эту должность. После выборов губернатора, состоявшихся 13 сентября, возникла необходимость сформировать правительство Пензенской области в новом составе.

Сам Николай Симонов кратко обозначил Заксобру перспективы. «Первая задача - развитие экономики Пензенской области. Мы знаем все основные структурные элементы, я могу по каждому сектору доложить о том, что сделано за пять лет и какие задачи стоят на следующие пять лет. В плане социальной поддержки перед нами стоит внеочередная задача - принятие всех мер для обеспечения прохождения эпидемии», - выступил он.

В постановлении Заксобра говорится: «Дать согласие губернатору Пензенской области на назначение Симонова Николая Петровича председателем правительства Пензенской области».

На сессии присутствовали 28 депутатов из 36. Все они единогласно проголосовали за Николая Симонова.

Председатель правительства поблагодарил депутатов за доверие и назвал его авансом на следующие пять лет на благо Пензенской области.

Николай Петрович Симонов родился 7 ноября 1956 года в Москве в семье служащих. В 1959-м вместе с родителями переехал в Сердобск Пензенской области.

В 1980 году окончил Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, получил квалификацию «инженер-механик и переводчик». В 1982-м, по окончании университета и службы в Советской армии, был направлен на Пензенский дизельный завод, где прошел путь от мастера механосборочного участка до руководителя предприятия.

В 2015 году 29 октября Николай Симонов был назначен заместителем председателя правительства Пензенской области, а 20 ноября он стал председателем правительства.