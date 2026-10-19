Николай Симонов утвержден на посту председателя правительства

Николай Симонов сохранил пост председателя правительства Пензенской области. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте органа власти.

25 сентября региональное правительство сложило полномочия перед вновь избранным губернатором Олегом Мельниченко.

В тот же день последний издал указ, которым поручил членам кабмина исполнять свои полномочия до сформирования нового состава.

С тех пор Николай Симонов являлся врио председателя правительства. Теперь же он избавился от приставки.

Ранее сообщалось о назначении Павла Маслова на должность заместителя губернатора. Утверждены также Владимир Щекин, занимающий аналогичный пост, и Виктор Кувайцев (первый зампред правительства). Решения по министрам пока не приняты.