Николай Симонов утвержден на посту председателя правительства

Политика

Николай Симонов утвержден на посту председателя правительства
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Николай Симонов сохранил пост председателя правительства Пензенской области. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте органа власти.

25 сентября региональное правительство сложило полномочия перед вновь избранным губернатором Олегом Мельниченко.

В тот же день последний издал указ, которым поручил членам кабмина исполнять свои полномочия до сформирования нового состава.

С тех пор Николай Симонов являлся врио председателя правительства. Теперь же он избавился от приставки.

Ранее сообщалось о назначении Павла Маслова на должность заместителя губернатора. Утверждены также Владимир Щекин, занимающий аналогичный пост, и Виктор Кувайцев (первый зампред правительства). Решения по министрам пока не приняты.

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