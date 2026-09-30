Определены сферы, которые будет курировать новый замгубернатора

Стало известно, какие сферы будет курировать Павел Маслов, назначенный заместителем губернатора Пензенской области. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального правительства в среду, 30 сентября.

Под его контроль попали минспорт, минобр и минкульт, за работу которых ранее отвечал первый зампред правительства Олег Ягов, перешедший на работу в ПГУ.

Кроме того, Павел Маслов будет координировать деятельность двух управлений - внутренней политики (начальник - Владимир Перов), а также информационной политики и пресс-службы губернатора и правительства (начальник - Андрей Попков).

Павел Маслов стал вторым заместителем губернатора. Должность относительно новая, ее ввели 22 мая.

Первым замом является Владимир Щекин, он курирует деятельность министерства региональной безопасности, отвечает за мобилизационную подготовку, территориальную оборону, вопросы связи с ВС РФ и организацию всей работы в рамках СВО.