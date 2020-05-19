Политика

Глава Пензы ответил на вопрос об объединении его должности с мэрской

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Во вторник, 19 мая, на заседании комиссии Пензенской гордумы глава города Владимир Мутовкин высказал собственное мнение об объединении двух должностей - своей и руководителя администрации Пензы (этот пост занимает Андрей Лузгин).

Позицию Владимира Борисовича решил узнать депутат Сергей Лукичев. Он отметил, что такой опыт уже есть в других городах, к тому же, с его точки зрения, это позволит достичь существенной экономии.

«Сомневаюсь, что произойдет существенная экономия», - ответил Владимир Мутовкин. Он пояснил, что должность председателя городской думы все равно останется, так что муниципальных служащих так или иначе будет двое.

«А вообще вопрос требует изучения. Если это целесообразно, почему бы и нет?» - заключил Владимир Мутовкин.

Вопрос о статусе руководителей областного центра уже поднимался думцами в октябре прошлого года. По мнению депутатов, не все жители Пензы различают главу города и главу администрации, люди не могут понять, кто из них за что отвечает.

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Гость||

Эти спиногрызы просто так должность не отдадут.. А как же Халява? Бурлаков три должности совмещал всё равно мало.. Так давайте им выплачивать ну просто так, просто май

Имя: Гость
Комментарий:

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