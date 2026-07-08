С ограды парка Белинского исчезла почти вся наружная реклама

С ограды парка Белинского в Пензе сняли едва ли не всю наружную рекламу. Остались нетронутыми только 3 баннера с информацией о контрактной службе.

Горожане довольно давно усомнились в законности размещения рекламы на заборах парка. 3 года назад представитель областного правительства объяснил: разрешения на ее установку были выданы до 2017-го, когда были приняты регулирующие нормы.

В 2025-м в мэрии заверили, что баннеры будут демонтировать по мере истечения сроков действия выданных городской администрацией разрешений.

Тем временем в парке продолжается благоустройство, начатое несколько лет назад. В 2024-м и 2025-м закончить работы в срок не удавалось.

Последний контракт заключили с подрядчиком 24 февраля этого года. Стоимость благоустройства составляет 84 млн 43 тыс. 765 рублей. Все должно быть закончено к 31 августа.

В конце июня специалисты занимались ремонтом входной группы, укладывали плитку на аллеях (было готово 60%), обустраивали детскую площадку с интерактивными элементами.