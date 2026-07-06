Расписаться в красивую дату в августе в регионе намерены 170 пар

В Пензенской области заключить брак в красивую дату (8 августа) планируют 170 пар. Об этом сообщили в региональном минтруде.

«Две восьмерки - словно два знака бесконечности: многие видят в этой дате символ безграничной любви и крепкого союза», - отметили в управлении ЗАГС.

Подать заявку на регистрацию брака 8 августа можно как при личной явке в загс, так и через портал госуслуг.

Обращаться можно не позднее чем за месяц до выбранной даты, так что времени у желающих осталось немного.

Первой в летнем свадебном сезоне красивой датой стало 6 июня. В тот день в Пензенской области свои отношения узаконили 139 пар. А в первую в 2026 году зеркальную дату - 26.02.2026 - зарегистрировали 37 браков.