Расписаться в красивую дату в августе в регионе намерены 170 пар

Из жизни

Расписаться в красивую дату в августе в регионе намерены 170 пар
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В Пензенской области заключить брак в красивую дату (8 августа) планируют 170 пар. Об этом сообщили в региональном минтруде.

«Две восьмерки - словно два знака бесконечности: многие видят в этой дате символ безграничной любви и крепкого союза», - отметили в управлении ЗАГС.

Подать заявку на регистрацию брака 8 августа можно как при личной явке в загс, так и через портал госуслуг.

Обращаться можно не позднее чем за месяц до выбранной даты, так что времени у желающих осталось немного.

Первой в летнем свадебном сезоне красивой датой стало 6 июня. В тот день в Пензенской области свои отношения узаконили 139 пар. А в первую в 2026 году зеркальную дату - 26.02.2026 - зарегистрировали 37 браков.

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