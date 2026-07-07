В Заречном после прокурорской проверки отремонтировали подъезды

Из жизни

В Заречном после прокурорской проверки отремонтировали подъезды
Печать
Max

В Заречном после прокурорской проверки в подъездах двух многоквартирных домов - № 3 и 5 на улице Ленина - провели косметический ремонт.

Общедомовое имущество находилось в неудовлетворительном техническом состоянии. «На стенах зафиксировано отслоение штукатурки и краски, имелись трещины, дефекты и повреждения потолка», - уточнили в надзорном органе.

В Заречном после прокурорской проверки отремонтировали подъезды

Директору управляющей компании, на балансе которой находятся здания, внесли представление.

Кроме того, из-за несоблюдения лицензионных требований было возбуждено дело об административном правонарушении.

В итоге УК отремонтировала 8 подъездов. Руководителю назначили наказание в виде предупреждения, уточнили в областной прокуратуре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
заречный подъезд ремонт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!