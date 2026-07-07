В Заречном после прокурорской проверки отремонтировали подъезды

В Заречном после прокурорской проверки в подъездах двух многоквартирных домов - № 3 и 5 на улице Ленина - провели косметический ремонт.

Общедомовое имущество находилось в неудовлетворительном техническом состоянии. «На стенах зафиксировано отслоение штукатурки и краски, имелись трещины, дефекты и повреждения потолка», - уточнили в надзорном органе.

Директору управляющей компании, на балансе которой находятся здания, внесли представление.

Кроме того, из-за несоблюдения лицензионных требований было возбуждено дело об административном правонарушении.

В итоге УК отремонтировала 8 подъездов. Руководителю назначили наказание в виде предупреждения, уточнили в областной прокуратуре.