В Пензе водитель оспорил штраф за использование телефона за рулем

В Пензе 37-летнего водителя автомобиля Lifan наказали за то, что отвлекся на телефон за рулем. Мужчина в это время ехал по улице Калинина.

Нарушение зафиксировали 8 апреля этого года. Пензенцу назначили штраф 1 500 рублей. Но мужчина не согласился с постановлением старшего инспектора о привлечении его к ответственности и подал жалобу сначала в Первомайский районный суд, а после в апелляционную инстанцию областного суда.

Автомобилист утверждал, что у него в руке был не телефон, а пульт дистанционного управления шлагбаумом, похожий на мобильное устройство.

«Вопреки доводам жалобы факт использования водителем сотового телефона во время движения подтверждается фототаблицей, из которой усматривается, что во время движения он пользуется телефоном», - сообщили в Пензенском областном суде.

Постановление старшего инспектора оба суда признали законным и обоснованным. Документ вступил в силу.