К ребенку, стоявшему в проеме окна на ул. Суворова, вызвали спасателей

Маленький ребенок, стоявший в проеме открытого окна в доме на улице Суворова, напугал прохожих.

Переживая за малыша, один из очевидцев обратился в областной пожарно-спасательный центр. Сигнал поступил в 22:00 5 июля.

Специалисты оперативно приехали по указанному адресу и установили, что ребенок был в квартире не один.

«Трагедии удалось избежать», - констатировали в ППСЦ.

Во избежание несчастных случаев взрослым не следует оставлять детей без присмотра и допускать их нахождение вблизи открытых окон. На сами окна необходимо установить запорные устройства.