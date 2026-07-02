Пензенцу «простили» кредиты почти на полмиллиона рублей

На жителя Пензы оформили кредиты в 2 банках. Мужчина узнал об этом только тогда, когда стал получать письма об имеющейся задолженности.

Как установило следствие, в августе 2021 года некий гражданин пришел в «Райффайзенбанк», написал заявление на выпуск кредитной карты и предъявил паспорт на имя пензенца. Банк одобрил заем и заключил с гражданином договор.

Чуть позже злоумышленник, воспользовавшись приложением банка, установленным на iPhone XS, внес анкетные данные и имя пензенца и попросил выдать ему еще один кредит. Заявка была одобрена финансовым учреждением. Общая сумма 2 займов составила 225 000 рублей.

Точно так же, пользуясь паспортом на имя пензенца, злоумышленник оформил 2 кредита в «Совкомбанке» на сумму 250 000 рублей.

Позже преступника нашли и в 2022-м осудили в Москве. Выяснилось, что при получении кредитов он использовал паспорт на имя пензенца с вклеенной собственной фотографией.

На этом основании пострадавший потребовал признать кредитные договоры недействительными: он их не заключал и не подписывал. Суд пошел ему навстречу.

Решение пока не вступило в силу, сообщили в Первомайском районном суде Пензы.