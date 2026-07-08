В водоеме Пензы нашли редкую для региона черепаху

В Пензе на одном из водоемов заметили болотную черепаху, это редкий для региона вид. Кадры с рептилией опубликовал областной минлесхоз в своем канале в МАХ в среду, 8 июля.

Болотная черепаха небольшая: длина карапакса - 25-30 см, окраска панциря сверху темно-оливковая или буро-коричневая с желтыми точками или черточками, снизу - желтоватая или темно-бурая. На шее, конечностях и хвосте есть многочисленные желтые пятна.

В Пензенской области болотную черепаху можно встретить в реках, старицах и прудах. Рептилия держится ближе к берегу, при опасности она ныряет и закапывается в грунт водоема.

Вид занесен в региональную Красную книгу. В минлесхозе отметили, что точная численность болотной черепахи в Сурском крае не установлена.

«В последние годы черепахи относительно часто встречаются в пойме реки Суры в черте города Пензы, в прудах самого города, а также у города Каменка в реке Атмис», - сообщили в ведомстве.