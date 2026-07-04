В Пензенской области разыскивают редкого жука

Жителей Пензенской области попросили найти очень редкого жука - альпийского усача (Rosalia alpina). Насекомое следует сфотографировать, а затем «взять в плен» для зоологического музея.

С такой просьбой к пензенцам на своей странице во «ВКонтакте» обратился председатель регионального отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов.

Альпийский усач обитает в старовозрастных лесах с преобладанием лиственных пород деревьев. Он неплохо летает.

«По старым находкам известен в Каменском, Никольском и Бессоновском районах Пензенской области», - описал специалист.

Пензенцы, кому такой жук попадался ранее, могут сообщить о находке Олегу Полумордвинову.