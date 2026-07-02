Колышлеец заплатит штраф за запрещенное изображение в Сети

Из жизни

Колышлеец заплатит штраф за запрещенное изображение в Сети
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37-летнего жителя Колышлейского района наказали за демонстрацию в Сети символики террористической организации, деятельность которой запретили в России в 2003 году.

Изображение обнаружили во «ВКонтакте». Мужчина разместил его, воспользовавшись сотовым телефоном.

Колышлеец имел возможность удалить символику, однако не сделал этого. Изображение осталось доступным для скачивания и просмотра другими пользователями.

Нарушитель признал свою вину.

Мужчине назначили административный штраф в размере 1 500 рублей. Телефон не конфисковали.

«Постановление вступило в законную силу», - сообщили в Колышлейском районном суде.

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