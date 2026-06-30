«Чуть-чуть зажгла»: жительница Наровчата не хотела уплачивать штраф

Жительница Наровчата не смогла добиться отмены штрафа за устроенный ею пожар.

ЧП случилось 7 мая. Женщина сжигала мусор на краю своего огорода в необорудованном для этого месте. От открытого огня загорелась сухая трава и вспыхнул тюк сена.

Испуганная сельчанка позвонила в службу 112, пламя потушили.

За нарушение требований пожарной безопасности женщину привлекли к административной ответственности с назначением штрафа в размере 5 000 рублей.

Сельчанка решила опротестовать постановление в суде, где заявила, что сено не могло загореться от ее действий: после сжигания мусора она якобы залила все водой.

Однако в процессе разбирательства выявилась несостыковка. На аудиозаписи звонка в службу 112 слышны слова женщины, что она «чуть-чуть зажгла, а там дальше пошло».

В итоге в отмене постановления было отказано, сельчанке все-таки придется уплатить штраф, сообщили в Наровчатском районном суде.