Жительница Бессоновки добилась назначения пенсии на год раньше

Суд восстановил право жительницы Бессоновки на назначение пенсии по старости со снижением возраста.
Женщина обратилась в областное отделение Соцфонда за назначением пенсии в льготном порядке, поскольку село находится в зоне радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Сотрудники ей отказали. Заявительница, имеющая регистрацию в Пензе, не подтвердила документами факт проживания в Бессоновке.
Следующим этапом стало судебное разбирательство. Истица предоставила нужные бумаги и, кроме того, заручилась помощью свидетелей.
Доказательства оказались весомыми, поэтому районный суд отменил решение СФР и обязал региональное отделение назначить пенсию по старости со снижением установленного возраста на 1 год.