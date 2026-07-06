Жительница Бессоновки добилась назначения пенсии на год раньше

Суд восстановил право жительницы Бессоновки на назначение пенсии по старости со снижением возраста.

Женщина обратилась в областное отделение Соцфонда за назначением пенсии в льготном порядке, поскольку село находится в зоне радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Сотрудники ей отказали. Заявительница, имеющая регистрацию в Пензе, не подтвердила документами факт проживания в Бессоновке.

Следующим этапом стало судебное разбирательство. Истица предоставила нужные бумаги и, кроме того, заручилась помощью свидетелей.

Доказательства оказались весомыми, поэтому районный суд отменил решение СФР и обязал региональное отделение назначить пенсию по старости со снижением установленного возраста на 1 год.