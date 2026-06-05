Пензенцы продолжают бросать самокаты на тротуарах

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Пензенцы продолжают бросать самокаты на тротуарах
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В Пензе горожане продолжают бросать электросамокаты на тротуаре, игнорируя введенные запреты. СИМ преграждают путь пешеходам.

Пензенцы продолжают бросать самокаты на тротуарах

Так, утром в пятницу, 5 июня, два самоката оказались посреди пешеходной дорожки на улице Кирова, недалеко от дома № 10а.

В конце прошлого года в Пензе депутаты гордумы одобрили измененные правила благоустройства, в которых указываются места, где нельзя парковать СИМ и велосипеды.

Запрет распространяется на остановочные пункты, газоны, цветники, детские и спортивные площадки, а также тротуары. Нарушителям, которые бросят самокат в неположенном месте, грозит штраф от 3 000 до 4 000 рублей.

В этом году в областном центре собирались в 3 раза уменьшить количество электросамокатов, доступных для проката.

Обязанность выявлять арендованные самокаты, оставленные в неположенных местах, возложена на сотрудников районных администраций. При этой работе им разрешили опираться на информацию, поступившую от граждан или юридических лиц, а также опубликованную в СМИ.

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