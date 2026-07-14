В Пензе владельцы двух баров не поделили работника

35-летний владелец бара в Пензе устроил разбирательство с конкурентом, сманившим к себе работника. Усмирить дебошира удалось только после приезда росгвардейцев.

Тревожный сигнал поступил на пульт централизованной охраны вечером в понедельник, 13 июля. На место незамедлительно прибыл ближайший экипаж.

Как выяснилось, один из бизнесменов переманил сотрудника у другого, предложив более выгодные условия. Второй предприниматель решил выяснить отношения и отправился к конкуренту.

Разговор быстро пошел на повышенных тонах. Визитер начал выводить хозяина заведения на конфликт. Требования стражей порядка он проигнорировал.

В итоге его задержали и передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии.