Пензячка с помощью суда изменила результат экзамена на права

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Пензячка с помощью суда изменила результат экзамена на права
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Жительница Пензенской области оспорила в суде результаты практического экзамена на права и добилась того, что решение инспектора ГАИ признали незаконным.

Экзамен проходил в декабре 2025 года. Инспектор выставил кандидату в водители отрицательную оценку.

В экзаменационном листе указано: девушка не уступила дорогу (создала помеху) транспортному средству, имевшему преимущество (7 штрафных баллов), выключила сигнал указателя поворота до совершения маневра - дважды (2 штрафных балла) и допустила остановку двигателя (1 штрафной балл).

Пензячка не согласилась с таким результатом. Сначала она обратилась с жалобой в Госавтоинспекцию, но получила ответ об отсутствии нарушений законодательства при приеме практического экзамена. Тогда девушка пошла в районный суд, но и там ее требования оставили без удовлетворения.

Пензячка не сдалась и подала апелляционную жалобу. Областной суд, изучив видеозапись практического экзамена и пояснения сторон, встал на ее сторону.

Оказалось, что «Газель», которой, по мнению инспектора, нужно было уступить дорогу, находилась на проезжей части до знака «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» и вне соответствующей горизонтальной разметки. Отсутствие нарушения было подтверждено заключением эксперта АНО «Пензенская судебная экспертиза».

«С учетом того обстоятельства, что иные ошибки, указанные в экзаменационном листе, не образуют сумму штрафных баллов (7 и более), при которой результат экзамена оценивается по отрицательной системе - «не сдал», оспариваемое решение признано незаконным», - сообщили в Пензенском областном суде.

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