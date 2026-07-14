В Пензе вручную пропалывают все городские клумбы

Из жизни

В Пензе вручную пропалывают все городские клумбы
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В Пензе пропалывают цветники, чтобы городские клумбы сохраняли опрятный и эстетичный вид, рассказали в управлении ЖКХ во вторник, 14 июля.

В Пензе вручную пропалывают все городские клумбы

Уходом за растениями занимаются сотрудницы «Пензавтодора», прополка ведется вручную.

В Пензе вручную пропалывают все городские клумбы

В 2026 году областной центр украсили 262 000 цветов. Было высажено 30 видов растений, в том числе агератум, бегония, петуния, декоративная капуста.

Цветы можно увидеть в скверах Белинского, Лермонтова, Октябрьском, на площадях Ленина, Маршала Жукова, на улицах Кирова, Некрасова, Московской, Славы, 8 Марта, Пионерской, 40 лет Октября, Карпинского, на углу Куйбышева - Тамбовской, Калинина - Свердлова, Воронова - Вишневой, на пересечении проспекта Строителей и Тернопольской, на въезде в Пензу с трассы М-5 на проспекте Победы и в других местах.

На набережной Суры в июне высадили 363 куста гортензий - именно столько лет городу исполнится в 2026 году.

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