В Бессоновке детям погибшего в ДТП пешехода выплатят 210 000 рублей

Из жизни

В Бессоновке детям погибшего в ДТП пешехода выплатят 210 000 рублей
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В Бессоновском районе опекун троих малолетних детей добилась взыскания компенсации морального вреда после гибели их отца в ДТП.

Авария случилась 10 июня 2024 года. В темное время суток мужчина в тяжелой степени алкогольного опьянения вышел на проезжую часть и был сбит водителем ГАЗа. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Уголовное дело по данному факту не возбуждалось, так как состав преступления в действиях шофера отсутствовал.

Несмотря на это, опекун детей посчитала, что те имеют право получить по 250 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Изучив материалы дела и установив в действиях погибшего грубую неосторожность, суд постановил взыскать с собственника машины, ООО «Тензо-М Интегратор», по 70 000 рублей в пользу каждого ребенка.

Решение вступило в силу, сообщили в Бессоновском районном суде.

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