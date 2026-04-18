В Пензе места проката самокатов выделят специальной разметкой

В Пензе места проката самокатов выделят специальной разметкой
В Пензе запретят размещение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) вне пунктов их проката. Соответствующее постановление городской администрации сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Обязанность выявлять арендованные самокаты, оставленные в неположенных местах, хотят возложить на сотрудников районных администраций. При этой работе им разрешат опираться на информацию, поступившую от граждан или юридических лиц, а также опубликованную в СМИ.

Согласно документу, для одного пункта проката предусмотрено не более 10 самокатов. Такие зоны могут находиться рядом друг с другом, но их число не должно превышать двух на одной территории.

«В целях обеспечения беспрепятственного передвижения пешеходов и маломобильных групп населения при размещении таких мест свободная ширина тротуара от границ пункта проката СИМ должна соответствовать нормативной и составлять не менее 2 м», - указывается в постановлении.

Пункты проката СИМ собираются помечать специальной разметкой.

В Пензе места проката самокатов выделят специальной разметкой

Ограничивается число СИМ, которое одно юридическое лицо или индивидуальный предприниматель сможет сдавать в прокат, - не более 250 единиц.

