На спецстоянке на ул. Ижевской слили бензин из баков машин

Из жизни

На спецстоянке на ул. Ижевской слили бензин из баков машин
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В Пензе неизвестные «конфисковывают» бензин из баков машин, находящихся на спецстоянке на улице Ижевской. Происходящее сняли из окна расположенного рядом здания и выложили видео в сеть.

Ролик был размещен в пензенских каналах в мессенджерах в воскресенье, 12 июля.

Штрафстоянка располагается рядом с кольцевой развязкой на улице 40 лет Октября. Там хранятся задержанные транспортные средства.

На видео двое мужчин с канистрой в руках обходят автомобили. «Ходят вон ребята, сливают бензин», - прокомментировала за кадром автор ролика. «Да со всех тачек сейчас, наверное, сливать будут», - предположил ее собеседник. «Ну, с каких можно», - согласилась пензячка.

Как рассказали PenzaInform.ru в областном УМВД России, сотрудники полиции заметили видео во время мониторинга соцсетей.

«Сообщение зарегистрировано, проводится проверка», - уточнили в ведомстве.

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