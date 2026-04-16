В Пензе уменьшат число электросамокатов для проката

В Пензе в этом году уменьшится количество электросамокатов, которые будут сдавать в прокат, сообщил в четверг, 16 апреля, глава города Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

По его словам, их число сократится в 3 раза. Это «осознанное решение», необходимое для повышения контроля и безопасности.

«По информации оператора, проработан технический момент, который не позволит несовершеннолетним пользоваться прокатом», - добавил Денисов.

В конце прошлого года в городе утвердили список мест, где запрещено оставлять самокаты и другие средства индивидуальной мобильности.

Парковать их можно будет в специально отведенных зонах. Нарушителям, которые оставят самокат в неположенном месте, грозит штраф от 3 000 до 4 000 рублей.